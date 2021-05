Conseguir un aspecto apurado puede plantear una serie de desafíos, sobre todo para los hombres con pieles sensibles que son propensos al enrojecimiento, la irritación y la eterna amenaza del vello subcutáneo. Sin embargo, si se realiza de forma adecuada, un afeitado apurado con la serie 7000 no tiene por qué dañar la piel.



¿Qué significa un afeitado apurado?

Antes de empezar, definamos el objetivo: un afeitado apurado significa llevar cero barba, ni más larga ni más corta; un afeitado suave y apurado te permite deslumbrar. ¿Estás listo? Pues aquí te explicamos cómo conseguir un afeitado apurado en cuestión de minutos.

¿En húmedo o en seco?

Si te decantas por usar una afeitadora, el afeitado en seco es más delicado con la piel y menos propenso a cortes y rasguños. Por otra parte, el afeitado en húmedo resulta suave y refrescante, siempre y cuando no olvides la espuma. Hacer lo correcto puede plantear muchas dudas al principio, especialmente si tienes la piel sensible, pero por suerte podemos ayudarte un poco.



Consejo de afeitado

El plan de afeitado personal de la aplicación GroomTribe contiene consejos personalizados sobre cómo conseguir el mejor afeitado. Su afeitado guiado mejora tu forma de afeitarte en tiempo real. Por otro lado, el afeitado sincronizado emplea tus datos de afeitado a largo plazo para ajustar los consejos que te ofrece.



Paso 1: refréscate

Lava y enjuágate la cara para que quede bien limpia antes de echarle mano a la afeitadora. Pero tampoco te pegues un duchazo; la piel estará caliente, hinchada y sudando, lo que te hará que el afeitado resulte difícil. Asegúrate de tener la piel seca antes de empezar.

Paso 2: sé firme pero no en exceso



La serie 7000 puede afeitar una barba de tres días. Si tienes el vello facial más largo, recórtalo primero. Si has optado por el afeitado en húmedo (esto incluye hacerlo en la ducha), aplícate un poco de espuma o gel y empieza a afeitarte con movimientos circulares.



En la primera pasada, aféitate en la dirección de crecimiento del pelo, para luego apurar a contrapelo. Si tienes una piel especialmente sensible, mejor no vayas a contrapelo.



Tira con cuidado de la piel con la mano libre para facilitar el afeitado, pero no te pases. Tampoco hace falta aplicar mucha presión para conseguir un afeitado apurado, así que no aprietes demasiado la afeitadora contra la piel.



La afeitadora también pone algo de su parte, detectando el espesor de la barba y ajustando automáticamente la potencia para afeitar las zonas con barba espesa con mayor eficacia. No tendrás que repasar una y otra vez las mismas zonas, lo que ayuda a reducir la posibilidad de que se te irrite la piel.



Si optas por afeitarte en húmedo, enjuaga el cabezal de la afeitadora cada 10-15 segundos para eliminar el exceso de espuma o gel, así como la piel muerta, el pelo y la suciedad que se interponen.



Paso 3: cuídate

Ahora toca el cuidado posterior al afeitado. Enjuágate la cara con agua tibia, sécatela dando suaves golpecitos y ponte aftershave o crema hidratante según lo necesites. Lava el cabezal húmedo de la afeitadora y déjalo secar al aire.



¡Eso es todo! Sigue estos pasos para salir a la calle con el más apurado de los afeitados. Y si ves que un día no te apetece seguir esta rutina, siempre puedes dejarte esa interesante barbita de tres días.



¿Aún no tienes un plan de afeitado personal?

Obtén consejos personalizados en función de los problemas específicos de tu piel, como enrojecimiento, irritación o pelos enquistados. Afeitado a afeitado, la aplicación conectada, desarrollada junto con dermatólogos, realizará un seguimiento de tu técnica y el progreso de tu piel.



Descarga y empareja la aplicación GroomTribe para iOS y Android para empezar.

