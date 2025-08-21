Buscar términos
Para los profesionales que exigen más que solo píxeles, el Philips Brilliance 27E3U7903 ofrece una resolución 5K con 218 PPI para detalles ultrafinos, colores realistas y una compatibilidad perfecta con el flujo de trabajo.
WYa sea que estés editando un largometraje, creando recursos 3D o diseñando imágenes de alta fidelidad, cada tono y cada fotograma se reproduce exactamente como lo imaginaste.
Desde coloristas hasta animadores, pasando por productores musicales y diseñadores de videojuegos, Philips Brilliance se adapta a todos los flujos de trabajo con precisión y estilo. El elegante cristal frontal antirreflejos garantiza una visualización cómoda con cualquier tipo de iluminación. Además, su diseño limpio y minimalista encaja a la perfección en entornos creativos.
Cineastas y editores de vídeo
Diseñadores
gráficos
Animadores y diseñadores
de videojuegos
Fotógrafos y
coloristas
Un cable. Infinitas posibilidades. El Philips Brilliance es más que una pantalla: es el eje central de tu configuración creativa. Con entrada/salida Thunderbolt™ 4, conexión en cadena y funcionalidad de acoplamiento completa, tu estudio será más limpio, rápido y potente..
La cámara web de 5 MP con encuadre automático lo mantiene a usted nítido y centrado, sin importar cómo se mueva. Es la combinación perfecta para los creadores híbridos que equilibran la colaboración y la concentración profunda.
The 5MP auto-framing webcam keeps you sharp and centered — no matter how you move. It’s the perfect match for hybrid creators balancing collaboration and deep focus.
