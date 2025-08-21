Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Descubrir más

    Diseñado para creadores. Calibrado para la perfección.

     
    Descubra el poder de la claridad 5K: su pantalla definitiva con conectividad Thunderbolt™ 4 sin interrupciones, Calman Ready para un color calibrado y precisión de nivel de estudio.

    Precisión perfeccionada

    Motor visual para el estudio creativo moderno.


    Para los profesionales que exigen más que solo píxeles, el Philips Brilliance 27E3U7903 ofrece una resolución 5K con 218 PPI para detalles ultrafinos, colores realistas y una compatibilidad perfecta con el flujo de trabajo.

    visualization for 4k vs 5k

    WYa sea que estés editando un largometraje, creando recursos 3D o diseñando imágenes de alta fidelidad, cada tono y cada fotograma se reproduce exactamente como lo imaginaste.

    • Resolución 5K UHD de 5120 x 2880.
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Delta E <2 Precisión del color.
    • Certificación HDR600.

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Diseñado pensando en los creadores

    Cada píxel, cada detalle: perfecto.


    Desde coloristas hasta animadores, pasando por productores musicales y diseñadores de videojuegos, Philips Brilliance se adapta a todos los flujos de trabajo con precisión y estilo. El elegante cristal frontal antirreflejos garantiza una visualización cómoda con cualquier tipo de iluminación. Además, su diseño limpio y minimalista encaja a la perfección en entornos creativos.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Cineastas y editores de vídeo

     
    HDR600, compatible con Calman, precisión de fotograma

     

    Diseñadores

    gráficos

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, claridad antirreflectante

     

    Animadores y diseñadores
    de videojuegos

     
    Detalle 5K, Smart KVM, velocidad Thunderbolt 4

     

    Fotógrafos y
    coloristas

     
    Pantalla P3/Adobe RGB, calibrada de fábrica, fidelidad de píxeles perfecta

     

    Cineastas y editores de vídeo

     
    HDR600, compatible con Calman, precisión de fotograma

     

    Diseñadores
    gráficos

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, claridad antirreflectante

     

    Animadores y diseñadores
    de videojuegos

     
    Detalle 5K, Smart KVM, velocidad Thunderbolt 4

     

    Fotógrafos y
    coloristas

     
    Pantalla P3/Adobe RGB, calibrada de fábrica, fidelidad de píxeles perfecta

    Rendimiento, acoplado y entregado

    Thunderbolt™ 4. Acoplamiento completo. Sin desorden.


    Un cable. Infinitas posibilidades. El Philips Brilliance es más que una pantalla: es el eje central de tu configuración creativa. Con entrada/salida Thunderbolt™ 4, conexión en cadena y funcionalidad de acoplamiento completa, tu estudio será más limpio, rápido y potente..

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Su configuración, simplificada.

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Siempre enfocado

    Una cámara web que trabaja tan duro como usted.


    La cámara web de 5 MP con encuadre automático lo mantiene a usted nítido y centrado, sin importar cómo se mueva. Es la combinación perfecta para los creadores híbridos que equilibran la colaboración y la concentración profunda.

    Webcam that works as hard as you do


    The 5MP auto-framing webcam keeps you sharp and centered — no matter how you move. It’s the perfect match for hybrid creators balancing collaboration and deep focus.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Creado para inspirar


    Diseño minimalista. Máximo impacto.

    Inspirado en los estudios creativos modernos, el monitor Philips Brilliance aporta sofisticación a su espacio. Las líneas limpias, la estética moderna y la ingeniería funcional crean una configuración en la que le encantará trabajar.

    ready to create with philips brilliance monitor

    ¿Listo para crear?

     
    Potencie su estudio con Philips Brilliance.

    Descubrir más

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.