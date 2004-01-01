Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.
En función del modelo, puede cargar el cepillo dental Philips Sonicare de distintas formas. Asegúrese de utilizar siempre el cargador original que se incluye con el cepillo dental. No todos los cargadores Sonicare son compatibles con otros. El cargador puede ser un conector USB-A que requiera un adaptador de pared (no incluido).
Lea las siguientes instrucciones sobre cómo cargar el cepillo dental.
Enchufe el cargador a una toma de corriente.
Coloque el mango del cepillo dental en el cargador.
El indicador de batería comenzará a parpadear* para indicar que el cepillo dental se está cargando. Dejará de parpadear cuando esté completamente cargado, lo que puede tardar hasta 24 horas.
Puede dejar el cepillo dental en un cargador enchufado entre cepillados, ya que esto no afectará a la vida útil de la batería.
*Nota: El modelo DailyClean 1100 no incorpora un piloto indicador de batería.
Cómo cargar el cepillo dental con el vaso de carga
Coloque el mango del cepillo dental en el soporte o vaso de carga y, a continuación, en la base de carga.
Enchufe la base de carga a una toma de corriente.
El piloto blanco o verde del indicador de batería comenzará a parpadear para indicar que el cepillo dental se está cargando. Dejará de parpadear cuando esté completamente cargado, lo que puede tardar hasta 24 horas.
Cómo cargar el cepillo dental con el estuche de viaje
Coloque el mango del cepillo dental en el estuche de viaje.
Conecte un cable mini USB al estuche de viaje.
Conecte el cable USB a un adaptador de pared USB 5V IPX-4.
El piloto blanco o verde del indicador de batería comenzará a parpadear para indicar que el cepillo dental se está cargando. Dejará de parpadear cuando esté completamente cargado, lo que puede tardar hasta 24 horas.
Cómo cargar el cepillo dental con el panel de carga inalámbrico
Conecte el cable USB al adaptador y enchúfelo a una toma de corriente.
Coloque el cepillo dental verticalmente en la superficie elevada del panel de carga.
El panel de carga emitirá un pitido y el indicador de batería comenzará a parpadear en blanco para indicar que el cepillo dental se está cargando. Dejará de parpadear y se iluminará en blanco fijo cuando esté completamente cargado, lo que puede tardar hasta 12 horas.