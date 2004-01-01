Coloque el mango del cepillo dental en el estuche de viaje. Conecte un cable mini USB al estuche de viaje. Conecte el cable USB a un adaptador de pared USB 5V IPX-4.

El piloto blanco o verde del indicador de batería comenzará a parpadear para indicar que el cepillo dental se está cargando. Dejará de parpadear cuando esté completamente cargado, lo que puede tardar hasta 24 horas.