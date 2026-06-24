¿Cuándo debo cambiar la batería de mi aspiradora sin cable Philips?

Si tiene un aspirador SpeedPro o SpeedPro Max (compruebe si alguno de estos nombres está impreso en el tubo), puede sustituir la batería en un centro de servicio Philips o a través de nuestro servicio de atención al cliente. Contáctenos para obtener más ayuda a través de www.philips.com/support .

Si tiene una aspiradora sin cable de las series 8000, 7000 o 3000 (el texto "SpeedPro" o "SpeedPro Max" no aparece en el tubo), puede extraer la batería recargable del aparato por su cuenta y adquirir una nueva en nuestro sitio web buscando XV1797 para las series 8000 y 7000 o XV1633/01 para la serie 3000 en la ventana de búsqueda. Para la aspiradora sin cable de la serie 2000, no es posible comprar una batería nueva online. Contáctenos si necesita más ayuda a través de www.philips.com/support.

Antes de extraer la batería, asegúrese de que el aparato está desenchufado de la toma de corriente y de que la batería está completamente descargada. Tome las medidas de seguridad necesarias al desecharlas.

Para extraer la batería recargable, siga las instrucciones que se indican a continuación.

Desenchufe el aparato de la toma de corriente y espere a que el motor se detenga. Presione el botón de desbloqueo y extraiga la batería del aparato.