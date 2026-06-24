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Asistencia de Philips

¿Cuándo debo cambiar la batería de mi aspiradora sin cable Philips?

Para saber si es necesario sustituir la batería de su aspiradora sin cable Philips y cómo hacerlo, compruebe el modelo en el tubo del aparato y lea nuestro artículo a continuación.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC5041/01 , XC5141/01 , XC2011/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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