Soporte del cabezal de afeitado Protectores Unidades de corte Anillos de retención Unidad de afeitado con cámara de recogida del pelo Mango de la afeitadora Botón de encendido/apagado Interfaz de usuario (varía según el modelo)

Aunque la mayoría de modelos de afeitadoras Philips son resistentes al agua, algunos no lo son. Las instrucciones de limpieza de este artículo se aplican únicamente a afeitadoras resistentes al agua. Para saber si la afeitadora es resistente al agua, consulte el manual de usuario o mire si hay un pequeño símbolo de un grifo o una bañera/ducha en el mango de la afeitadora.Consulte las ilustraciones A y B que aparecen a continuación para familiarizarse con las piezas de la afeitadora Philips que se pueden extraer. Estos son los dos tipos de afeitadoras Philips más comunes, pero cada modelo individual puede presentar ligeras diferencias.Las siguientes listas numeradas indican los nombres que se utilizan para cada pieza. Los números 2 y 3 forman los cabezales de afeitado de la afeitadora Philips.