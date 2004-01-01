Buscar términos

    ¿Mi teléfono es compatible con Philips GroomTribe?

    Publicado en 5 de marzo de 2025
    Puede descargar la aplicación Philips GroomTribe en el teléfono para utilizarla con su afeitadora Philips conectada por Bluetooth. La aplicación es compatible con dispositivos iPhone 6S (o superior) con iOS 11.3 o superior. También se puede utilizar en teléfonos Android de con pantallas de más de 4,5", con sistema operativo versión 6.0 o superior y la versión de Bluetooth 4.1 o superior.

    ¿Cómo puedo saber si mi afeitadora tiene conectividad Bluetooth?

    Si la afeitadora dispone de conectividad Bluetooth, se indicará en el embalaje y en el manual de usuario suministrado.

    ¿Qué ocurre si mi producto Philips no dispone de Bluetooth?

    La aplicación GroomTribe también incluye contenido de asistencia y otra información para una amplia gama de productos de arreglo personal masculino de Philips. Descargue la aplicación desde la Apple App Store o Google Play Store para obtener más información.

