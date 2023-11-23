Prepare la afeitadora

Un afeitado apurado, cómodo y sin complicaciones comienza con una afeitadora bien preparada. Por este motivo, le recomendamos que limpie la afeitadora después de cada afeitado y que la batería esté cargada y lista para la siguiente sesión. Además, asegúrese de quitar y limpiar bien los cabezales de afeitado mensualmente.



Una batería baja o los cabezales de afeitado sucios pueden reducir el rendimiento del afeitado, por lo que merece la pena dedicar tiempo a mantener la afeitadora en perfectas condiciones.



Consulte el siguiente vídeo para obtener un resumen de la información contenida en esta sección (aunque los modelos de afeitadora difieren, se aplican los mismos principios a todas las afeitadoras Philips; lea la siguiente información al completo para obtener más información).



Sugerencia: Después de tocar o hacer clic para iniciar el vídeo, toque o haga clic en el icono de engranaje de la parte inferior del vídeo para activar los subtítulos en su idioma (si es necesario).