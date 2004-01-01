El cepillo dental Sonicare dispone de diferentes modos de cepillado. Los modos pueden variar según el modelo de cepillo dental.

El modo predeterminado del cepillo dental es el modo Limpieza. Este modo proporciona un tiempo de cepillado de 2 minutos y es adecuado para el uso diario. Los otros modos de cepillado son:





Modo Tiempo de cepillado Ventajas Limpieza 2 minutos Para lograr una limpieza diaria excepcional. Limpieza profunda 3 minutos Un modo más largo para dedicar más tiempo a todas las zonas de la boca y disfrutar de una limpieza profunda y revitalizante. Deep Clean+ 2 horas/3 minutos Similar al modo Limpieza en profundidad. Si el cepillo dental está conectado a la aplicación, el modo funciona durante 2 minutos. Cuando el cepillo dental esté conectado, el modo funcionará durante 3 minutos. Blanco/Blanco+ 2 minutos/40 segundos Para eliminar las manchas superficiales y pulir los dientes anteriores para conseguir una sonrisa más blanca. Cuidado de las encías 3 minutos Perfecto para limpiar dientes y encías. Salud de las encías 3 minutos/20 segundos Un modo más largo que permite dedicar más tiempo a limpiar los dientes posteriores y mejorar la salud de las encías Sensibilidad 2 minutos Vibraciones suaves para lograr una limpieza suave pero eficaz de dientes y encías sensibles TongueCare 20 segundos Límpiese la lengua con el cabezal de cepillado TongueCare. Pulido 1 minuto Para aclarar y pulir los dientes. MaxCare 3 minutos Un modo más largo que combina los modos de limpieza y masaje para lograr una limpieza diaria excepcional con un masaje de encías añadido.



