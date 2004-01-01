El cepillo dental Sonicare dispone de diferentes modos de cepillado. Los modos pueden variar según el modelo de cepillo dental.
El modo predeterminado del cepillo dental es el modo Limpieza. Este modo proporciona un tiempo de cepillado de 2 minutos y es adecuado para el uso diario. Los otros modos de cepillado son:
|Modo
|Tiempo de cepillado
|Ventajas
|Limpieza
|2 minutos
|Para lograr una limpieza diaria excepcional.
|Limpieza profunda
|3 minutos
|Un modo más largo para dedicar más tiempo a todas las zonas de la boca y disfrutar de una limpieza profunda y revitalizante.
|Deep Clean+
|2 horas/3 minutos
|Similar al modo Limpieza en profundidad. Si el cepillo dental está conectado a la aplicación, el modo funciona durante 2 minutos. Cuando el cepillo dental esté conectado, el modo funcionará durante 3 minutos.
|Blanco/Blanco+
|2 minutos/40 segundos
|Para eliminar las manchas superficiales y pulir los dientes anteriores para conseguir una sonrisa más blanca.
|Cuidado de las encías
|3 minutos
|Perfecto para limpiar dientes y encías.
|Salud de las encías
|3 minutos/20 segundos
|Un modo más largo que permite dedicar más tiempo a limpiar los dientes posteriores y mejorar la salud de las encías
|Sensibilidad
|2 minutos
|Vibraciones suaves para lograr una limpieza suave pero eficaz de dientes y encías sensibles
|TongueCare
|20 segundos
|Límpiese la lengua con el cabezal de cepillado TongueCare.
|Pulido
|1 minuto
|Para aclarar y pulir los dientes.
|MaxCare
|3 minutos
|Un modo más largo que combina los modos de limpieza y masaje para lograr una limpieza diaria excepcional con un masaje de encías añadido.