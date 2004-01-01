Cargue la afeitadora, el cortapelos o el recortador Philips antes de utilizarlos por primera vez y cárguelos con regularidad para asegurarse de que siempre estén listos para el siguiente recorte.

Consulte la siguiente información para saber cómo cargar el producto. Para conocer los tiempos de carga específicos de su dispositivo, consulte el manual de usuario suministrado o busque el número de modelo aquí para encontrar el manual en línea.

Si necesita adquirir un cargador de repuesto para su producto Philips, puede encontrarlo aquí.