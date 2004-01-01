Consulte las instrucciones que aparecen a continuación para encontrar el número de modelo o serie de su afeitadora, cortapelos o OneBlade de Philips.



Puede utilizar el número de modelo para registrar su producto Philips o buscar información específica del producto. Por su parte, el número de serie identifica la fecha en que Philips produjo el producto.



Consejo: A menudo hay versiones diferentes del mismo modelo, cada una con características o accesorios adicionales incluidos. Puede identificar la versión mediante los dos dígitos que aparecen después de una barra al final del número de modelo. Los dígitos adicionales no están impresos en el producto en sí, pero se pueden encontrar en el embalaje o en el recibo del pago.

