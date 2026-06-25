Asistencia de Philips ¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?

No, no es necesario retirarlo, ya que ayuda a mantener la cesta de la Philips Airfryer en su sitio. En caso de que se pierda, puede pedirlo a través de la tienda online de Philips o contactar con su centro de servicio local.

Cómo insertar el tapón de goma en caso de que se haya caído: Inserte el tapón de goma desde la parte superior del recipiente con la punta orientada a través del orificio. Con una mano, tire de la punta desde la parte posterior mientras empuja desde la parte superior con la otra mano hasta que la punta cónica esté completamente insertada en el orificio. Consulte también el siguiente vídeo: Consulte también el siguiente vídeo: