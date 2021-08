El cepillo dental incluye el nuevo cabezal de cepillado todo en uno A3 Premium.



Como su nombre indica, es lo único que necesita para tener unos dientes más limpios y blancos, y unas encías más sanas. Con nuestro mejor cabezal de cepillado hasta la fecha, no es necesario cambiar de cabezal para conseguir un cuidado completo.



El Sonicare 9900 Prestige también es compatible con los siguientes cabezales:

Cabezales de cepillado Philips Sonicare (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Este cepillo dental eléctrico no es compatible con los siguientes cabezales de cepillado:

Philips One, serie E (cabezal roscado Essence), PowerUP (con pilas).