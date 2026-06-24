Asistencia de Philips ¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips S9000?

Los modelos más recientes de la afeitadora Philips S9000 están disponibles en dos versiones diferentes. Para ver qué versión tiene, revise la parte posterior de la afeitadora para ver los caracteres /A o /B como se muestra en la siguiente imagen.



Nota: Las siguientes imágenes solo se aplican a los últimos modelos de afeitadora S9000. Si tiene un modelo S9000 antiguo o de otra serie, consulte el resto de artículos.

Menú principal del modelo A (afeitadora apagada) Cuando la afeitadora está apagada, puede utilizar el botón del menú principal (icono con tres puntos) para desplazarse por el menú. Consulte a continuación el significado de los iconos del menú: Batería: nivel actual de la batería de la afeitadora. Feedback de movimiento: puntuación de feedback de movimiento del último afeitado. Bloqueo para viajes: muestra si el bloqueo para viajes está o no activado. Para activar o desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Emparejamiento Bluetooth: este icono indica el estado de emparejamiento Bluetooth de la afeitadora. Nota: Los iconos mencionados anteriormente solo son visibles cuando la afeitadora está apagada.

Menú principal del modelo A (afeitadora encendida) Cuando la afeitadora esté encendida, al pulsar el botón de menú principal podrá cambiar entre los tres ajustes del sensor de protección de presión. En función del ajuste elegido, el anillo luminoso de la afeitadora emitirá un aviso de presión total, un aviso de presión parcial o un aviso de ausencia de presión. Feedback posterior al afeitado para el modelo A Si ha activado la información de movimiento a través de la aplicación, el mango de la afeitadora le proporcionará feedback sobre el movimiento y la presión después de cada afeitado. Consulte a continuación el significado de los iconos de feedback después del afeitado: Se ha realizado un número suficiente de movimientos circulares con la afeitadora y la presión aplicada también fue correcta. Realice más movimientos circulares al afeitarse. Ha aplicado demasiado poca presión (primera imagen) o demasiada presión (segunda imagen) al afeitarse.

Nota: También puede obtener información sobre la presión del anillo luminoso de la afeitadora (si está activado). En la aplicación hay feedback más detallado. Modelo B Utilice el botón del menú principal (icono con tres puntos) para desplazarse por los elementos del menú. Consulte a continuación el significado de los iconos del menú: Batería: nivel actual de la batería de la afeitadora. Sensor de movimiento: puede optimizar su experiencia de afeitado aplicando el movimiento y la presión adecuados. Este elemento muestra la valoración de estrellas de su último afeitado. Indica si la presión y el movimiento aplicados durante el afeitado fueron buenos o podrían mejorarse. Nota: Este menú solo se muestra después de activar esta función a través de los ajustes de la aplicación. Bloqueo para viajes: muestra si el bloqueo para viajes está o no activado. Para activar o desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Cuando se activa el bloqueo para viajes, la conexión Bluetooth se desactiva automáticamente y la afeitadora entra en modo de ahorro de energía. Anillo luminoso: puede desactivar o reactivar la respuesta del anillo luminoso en este menú. Para hacerlo, alterne entre los elementos del menú pulsando el botón de menú hasta que llegar al menú "Light on" (Luz encendida) o "Light off" (Luz apagada), y mantenga pulsado el botón de menú durante 3 segundos hasta que aparezca "Light off" (Luz apagada) o "Light on" (Luz encendida) en la pantalla. Bluetooth: aquí puede cancelar el emparejamiento de la afeitadora y el smartphone. Nota: El menú Bluetooth solo se muestra cuando la afeitadora está emparejada con el smartphone.

Nota: Los iconos mencionados anteriormente solo son visibles cuando la afeitadora está apagada. ¿Qué significan los iconos de advertencia y notificación de mi afeitadora Philips S9000? Es posible que el mango de la afeitadora muestre una notificación o un símbolo de advertencia. Consulte a continuación el significado de cada uno de estos símbolos, con los números correspondientes a los iconos: Batería baja: la batería de la afeitadora se está agotando. Cargue la afeitadora. Memoria casi llena: el almacenamiento de datos de la afeitadora está casi lleno. Sincronice su afeitadora con la aplicación para evitar la pérdida de datos. Limpieza a fondo: la unidad de afeitado está muy sucia. Limpie a fondo la afeitadora como se muestra en el manual de usuario antes de volver a usarla. Unidad de alimentación incorrecta: se ha insertado un cable de alimentación o una unidad de alimentación incorrectos en la afeitadora. Utilice el cable de alimentación o la unidad de alimentación que se suministran con la afeitadora Philips. Desenchufar antes de usar: desenchufe la afeitadora de la alimentación antes de usarla. Recordatorio de limpieza del sistema Quick Clean Pod: limpie rápidamente la afeitadora con el sistema Quick Clean Pod. Recordatorio de limpieza: limpie la afeitadora bajo el grifo de la forma indicada en el manual de usuario. Limpieza en curso: el proceso de limpieza del Quick Clean Pod está en curso. La pantalla muestra el tiempo de limpieza restante en segundos. Limpieza interrumpida: el ciclo de limpieza del Quick Clean Pod se ha detenido antes de finalizar.