Para recortar la barba de forma perfecta, eficiente y eficaz con el barbero o la afeitadora Philips, siga los consejos que se indican a continuación.
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
Paso 1: Realice un recorte general
Si el producto incluye un peine-guía de protección de la piel de fácil montaje, esto puede ayudarle a proteger la piel al tiempo que realiza un corte apurado. El peine-guía protector para la piel se ha diseñado para ofrecer un aspecto limpio y cómodo a la vez que proporciona protección completa para la piel. El peine-guía aleja la piel de las cuchillas para conseguir un corte apurado y suave.
Sin embargo, al recortar por primera vez, puede empezar utilizando el peine-guía con el ajuste de longitud de corte máximo más alto para familiarizarse con el producto.
Avance en dirección contraria al crecimiento del vello para eliminar el exceso de volumen. Repita la operación con ajustes más cortos hasta que esté satisfecho con la longitud.
Paso 2: Defina la línea del cuello
Para conseguir una perfecta línea del cuello, coloque un dedo horizontalmente justo por encima de la nuez y recorte una franja vertical bajo esta línea. Trabaje hacia el exterior bajo la mandíbula en uno de los lados y, a continuación, vuelva al centro y realice la operación en el lado contrario. Puede omitir este paso si prefiere tener barba de dos días. Si va a recortar la barba por completo, es importante tratar la línea del cuello.
Paso 3: Complete el recorte de la barba con un afeitado
Paso 4: Elija una línea para las mejillas
Si le gusta el estilo natural en la línea de las mejillas, déjela así. Pero si prefiere un aspecto más fresco y atrevido, opte por una línea recta o ligeramente redondeada en la parte inferior de las patillas. Para perfilar la línea de las mejillas, mantenga la unidad de corte perpendicular a la piel y muévala hacia arriba o hacia abajo a la vez que aplica una ligera presión. Cuanto más baja se traza la línea de las mejillas, más larga parecerá la cara.