    ¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?

    Publicado en 27 de junio de 2025

    Para recortar la barba de forma perfecta, eficiente y eficaz con el barbero o la afeitadora Philips, siga los consejos que se indican a continuación. 

    Paso 1: Realice un recorte general

    Lávese y séquese la barba y la cara. Si el barbero o la afeitadora incluyen varios peines-guía para la barba de fácil montaje, puede utilizarlos para obtener la longitud de pelo que desee. Los números de los peines-guía indican la longitud del pelo que queda después del corte. Solo tiene que colocar el peine-guía adecuado en el aparato ​​​​​y empezar a recortar. Si el aparato incluye un peine-guía ajustable, seleccione primero el ajuste correcto.

    Si el producto incluye un peine-guía de protección de la piel de fácil montaje, esto puede ayudarle a proteger la piel al tiempo que realiza un corte apurado. El peine-guía protector para la piel se ha diseñado para ofrecer un aspecto limpio y cómodo a la vez que proporciona protección completa para la piel. El peine-guía aleja la piel de las cuchillas para conseguir un corte apurado y suave.

    Sin embargo, al recortar por primera vez, puede empezar utilizando el peine-guía con el ajuste de longitud de corte máximo más alto para familiarizarse con el producto.

    Avance en dirección contraria al crecimiento del vello para eliminar el exceso de volumen. Repita la operación con ajustes más cortos hasta que esté satisfecho con la longitud.
     

    Paso 2: Defina la línea del cuello

    Para conseguir una perfecta línea del cuello, coloque un dedo horizontalmente justo por encima de la nuez y recorte una franja vertical bajo esta línea. Trabaje hacia el exterior bajo la mandíbula en uno de los lados y, a continuación, vuelva al centro y realice la operación en el lado contrario. Puede omitir este paso si prefiere tener barba de dos días. Si va a recortar la barba por completo, es importante tratar la línea del cuello. 
     

    Paso 3: Complete el recorte de la barba con un afeitado

    Elimine por completo el vello recortado situado bajo la línea del cuello. Para ello, utilice una afeitadora eléctrica, un recortador sin peine-guía o una cuchilla manual de Philips. Si el producto incluye un peine-guía de protección de la piel de fácil montaje, esto puede ayudarle a proteger la piel al tiempo que realiza un corte apurado. Cuando utilice el recortador o el peine-guía de protección de la piel, coloque la parte plana de la unidad de corte contra la piel y realice pasadas en dirección contraria a la del crecimiento del pelo para lograr un afeitado apurado.

    Paso 4: Elija una línea para las mejillas

    Si le gusta el estilo natural en la línea de las mejillas, déjela así. Pero si prefiere un aspecto más fresco y atrevido, opte por una línea recta o ligeramente redondeada en la parte inferior de las patillas. Para perfilar la línea de las mejillas, mantenga la unidad de corte perpendicular a la piel y muévala hacia arriba o hacia abajo a la vez que aplica una ligera presión. Cuanto más baja se traza la línea de las mejillas, más larga parecerá la cara.
     

    Paso 5: Dé forma al bigote

    Puede recortar el bigote con la misma longitud que la barba o dejarlo ligeramente más largo para que destaque más. Para tener una línea de los labios limpia y bonita, cierre la boca y sonría. Mantenga limpio el bigote y recorte la parte inferior (sin el peine-guía) si desea dejar una línea despejada de 1 mm alrededor de los labios (opcional).
     

