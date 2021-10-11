Para mantener un rendimiento óptimo de la afeitadora Philips, es importante limpiar el producto después de cada uso. Para limpiar la afeitadora, no utilice limpiadores corrosivos (ya sean detergentes, estropajos o paños de limpieza), gasolina, acetona, etc.
Siga las instrucciones a continuación sobre cómo limpiar la afeitadora Philips.
Consejo: Al guardar la afeitadora Philips después de limpiarla, guárdela con un peine-guía o tapa protectora para proteger las cuchillas de daños accidentales.
Afeitadoras lavables
Las afeitadoras lavables tienen un grifo impreso en la parte posterior del mango o en el manual de usuario.
Las afeitadoras lavables que tienen el grifo impreso se pueden lavar con agua, pero esto no significa que se puedan utilizar para cortar o recortar el vello en la ducha o el baño.
Para limpiar estos aparatos, retire los accesorios y la unidad de corte, y limpie la zona que hay debajo con agua. No utilice agua jabonosa ni ningún detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora en la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Limpie y seque los accesorios por separado antes de volver a conectarlos a la afeitadora corporal. No sumerja nunca el aparato en agua.
Afeitadoras impermeables
Las afeitadoras impermeables tienen un símbolo de ducha/bañera y se pueden lavar con agua de forma segura y utilizar en la ducha o el baño. Por motivos de seguridad, estas afeitadoras resistentes al agua solo se pueden utilizar sin cable y no se encenderán si están conectadas a la fuente de alimentación.
Antes de limpiarlo, asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la toma de corriente. Para limpiar estos dispositivos, retire el peine-guía y la unidad de corte. Lave el peine-guía y la unidad de corte bajo el grifo con agua caliente. Sacuda el exceso de agua y deje que las piezas se sequen al aire por completo. No seque nunca la unidad de corte con una toalla o un paño, ya que esto podría dañarla.
No utilice agua jabonosa o cualquier detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora en la unidad de corte y afectar a su rendimiento.
Para obtener instrucciones detalladas de su modelo, consulte el manual de usuario.
Afeitadoras no lavables
Estas afeitadoras tienen un símbolo de grifo tachado ubicado en el manual de usuario o impreso en la parte posterior del mango. Estos aparatos no se pueden lavar con agua. Antes de limpiarlo, asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la toma de corriente. Retire el peine-guía y la unidad de corte del aparato. Limpie la unidad de corte y el interior del aparato con el cepillo de limpieza suministrado o con un bastoncillo de algodón.
Para obtener instrucciones detalladas de su modelo, consulte el manual de usuario.