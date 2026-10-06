Asistencia de Philips ¿Cómo puedo apreciar las diferencias entre las tetinas Natural y Natural Response?

Las tetinas Natural Response están diseñadas para tener el aspecto y la sensación del pecho materno. Sin embargo, solo las tetinas Natural Response están diseñadas para liberar la leche solo cuando el bebé bebe activamente.

Las tetinas Philips Avent Natural Response están disponibles en velocidades de flujo de 1 a 5 en Estados Unidos y Canadá, y de 1 a 6 en otros países. Si ya no tiene el embalaje, puede reconocer las tetinas por las siguientes características:

La tetina tiene una ranura en forma de J en la punta en lugar de un orificio.

No tiene un diseño en espiral en la punta.

Las tetinas Natural tienen 3 números en los laterales, mientras que las Natural Response solo tienen 1.

No mezcle las tetinas Natural con las Natural Response, ya que esto puede confundir el patrón de ingesta del bebé. Consulte la siguiente ilustración para ver qué tetina tiene.

¿Busca el número de velocidad de flujo de la tetina? Para encontrar el número de velocidad de flujo de la tetina, examine más de cerca la propia tetina. Las tetinas anticólicos indican el número de velocidad de flujo en el lateral. Los números de velocidad de flujo de las tetinas Natural y Natural Response se ven mejor desde la vista superior.