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Asistencia de Philips

¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips?

En el siguiente artículo, consulte el modelo de vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips y siga la rutina de eliminación de los depósitos de cal correcta.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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