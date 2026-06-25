¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips?

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En el siguiente artículo, consulte el modelo de vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips y siga la rutina de eliminación de los depósitos de cal correcta.
Vaporizador de mano:
Para encontrar el modelo del vaporizador de mano Philips y seguir el proceso de descalcificación correcto que se indica a continuación, consulte el manual de usuario o el número de modelo bajo el depósito de agua, en la parte posterior del asa o bajo el cabezal del vaporizador (consulte las imágenes A y B). Ejemplos de números de modelo: STH7030/10, GC801/10.
Vaporizador vertical:
Para encontrar el modelo del vaporizador vertical Philips y seguir el proceso de descalcificación correcto que se indica a continuación, consulte el manual de usuario o el número de modelo bajo la base del vaporizador vertical (consulte la imagen C). Ejemplos de números de modelo: STE3170/80: GC482/27.
Con el tiempo, el aparato puede acumular cal. Cuanto más dura sea el agua de su área, más rápido se desarrollan y solidifican las impurezas de cal. Descalcificar el vaporizador de prendas de Philips cada 1 o 2 meses puede evitar las manchas marrones, el agua marrón y las fugas. Una limpieza regular garantiza la máxima salida de vapor y prolonga la vida útil del aparato.
La siguiente información solo se aplica a: StyleTouch Pure (GC440, GC442) y serie 8000 (GC800, GC801, GC810).
Nota: El vaporizador de prendas debe descalcificarse aproximadamente cada mes, y con mayor frecuencia si el agua de su zona es demasiado dura.
La siguiente información solo se aplica a: Serie 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Nota: Con un uso normal, se debería vaciar la cal del vaporizador de prendas aproximadamente cada mes, y con mayor frecuencia si el agua de tu zona es demasiado dura.
La siguiente información solo se aplica a: Serie 8600 todo en uno (AIS8540) | Serie 8000 todo en uno (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 en 1 (GC617, GC618).
Gracias al diseño de motor patentado de Philips, no es necesario eliminar los depósitos de cal del aparato. La cal se desprenderá automáticamente y se almacenará dentro de la base del aparato. Hemos diseñado específicamente este espacio para almacenar la cal y que no tenga que hacer nada más.
Puede aplicar tanto vapor como desee. Use agua corriente del grifo o agua destilada o desmineralizada si vive en una zona con agua dura (también puede utilizar agua desmineralizada mezclada al 50 % con agua del grifo).
La siguiente información solo se aplica a: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
La siguiente información solo se aplica a: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x y GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), serie 3000 (STE31xx).
La siguiente información solo se aplica a: CompactTouch (GC410, GC420, GC430)
Nota: Con un uso normal, deberías eliminar la cal del vaporizador de prendas cada 2 semanas.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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