    ¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?

    Publicado en 18 de julio de 2024

    Durante el proceso de fabricación, Philips añade una gota de grasa blanca a la patilla metálica giratoria situada debajo de la unidad de corte de muchos cortapelos, afeitadoras y barberos.

    Esta grasa está diseñada para estar siempre presente y mantener la patilla lubricada durante toda la vida útil del producto.

    Nota:

    • Para garantizar un rendimiento óptimo del producto, no limpie esta grasa.
    • No es necesario añadir más lubricación a la patilla.
    • La grasa puede aguantar la limpieza rutinaria del producto.

