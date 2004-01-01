¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips? Publicado en 18 de julio de 2024 Durante el proceso de fabricación, Philips añade una gota de grasa blanca a la patilla metálica giratoria situada debajo de la unidad de corte de muchos cortapelos, afeitadoras y barberos. Esta grasa está diseñada para estar siempre presente y mantener la patilla lubricada durante toda la vida útil del producto.Nota: Para garantizar un rendimiento óptimo del producto, no limpie esta grasa.No es necesario añadir más lubricación a la patilla.La grasa puede aguantar la limpieza rutinaria del producto.