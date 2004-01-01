La afeitadora Philips utiliza símbolos, iconos y otras señales para proporcionar información importante sobre el uso y el mantenimiento.

Algunos de los iconos que se muestran en este artículo están acompañados de texto en inglés. El texto de la afeitadora cambiará en función de los ajustes de idioma, pero el símbolo es el mismo en todos los idiomas.

Nota: Este artículo solo se aplica para la afeitadora Philips serie i9000. Los iconos y símbolos variarán en función de si tiene el modelo i9000, i9000 Prestige o i9000 Prestige Ultra. Los colores pueden diferir de los ejemplos que se muestran a continuación.