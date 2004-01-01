¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips serie i9000?
Publicado en 23 de junio de 2025
La afeitadora Philips utiliza símbolos, iconos y otras señales para proporcionar información importante sobre el uso y el mantenimiento.
Algunos de los iconos que se muestran en este artículo están acompañados de texto en inglés. El texto de la afeitadora cambiará en función de los ajustes de idioma, pero el símbolo es el mismo en todos los idiomas.
Nota: Este artículo solo se aplica para la afeitadora Philips serie i9000. Los iconos y símbolos variarán en función de si tiene el modelo i9000, i9000 Prestige o i9000 Prestige Ultra. Los colores pueden diferir de los ejemplos que se muestran a continuación.
Enchufe y flecha
Un pequeño símbolo de clavija de alimentación con una flecha debajo indica que la afeitadora no se puede utilizar cuando está conectada a una fuente de alimentación.
Desconecte la afeitadora de la fuente de alimentación antes de encenderla.
Grifo y cabezales de afeitado
Un grifo con agua encima de los cabezales de afeitado desmontados indica que la afeitadora debe limpiarse a fondo. Este recordatorio aparece automáticamente una vez al mes.
Limpie la afeitadora siguiendo las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario (Consejo: El manual de usuario también está disponible en línea).
3 gotas de agua
Un símbolo con 3 gotas de agua indica que es necesario limpiar la afeitadora. Este icono aparecerá automáticamente después de cada afeitado.
Limpie la afeitadora siguiendo las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario (Consejo: El manual de usuario también está disponible en línea).
Línea horizontal
Una sola barra o línea horizontal indica que la batería de la afeitadora se está agotando.
Cargue la afeitadora conectándola a una fuente de alimentación.
Cuando la afeitadora se esté cargando, las líneas se llenarán desde la parte inferior: primero parpadearán y luego se quedarán fijas hasta que todas lo hagan y la afeitadora esté completamente cargada.
Símbolo de IQ
Un icono que combina las letras I y Q indica que la tecnología SkinIQ integrada de la afeitadora está supervisando el afeitado.
Batería
Aparecerá un pequeño icono de batería para indicar que la batería está (casi) agotada.
Conecte la afeitadora a una fuente de alimentación y deje que se cargue.
Pluma, cabezales de afeitado, signo más (+), burbujas
Estos símbolos indican el modo de afeitado de la afeitadora.
Pluma: modo suave
Cabezales de afeitado con forma de pentágono: modo normal
Cabezales de afeitado con forma de pentágono y el signo más (+): modo intenso
Burbujas: modo de espuma, para afeitarse con espuma o gel
Ajuste el modo pulsando el botón de la parte inferior de la pantalla cuando la afeitadora esté encendida.
Recipiente para líquidos
Aparecerá un pequeño recipiente con líquido azul en el mango de la afeitadora cuando sea necesario sustituir el cartucho del Quick Clean Pod.
Candado
Cuando el bloqueo para viajes esté activado, aparecerá un pequeño símbolo de candado en el mango de la afeitadora. De esta forma, evitará que la afeitadora se encienda automáticamente durante los viajes o el almacenamiento.
Consulte el manual del usuario (también disponible en línea) para obtener información sobre la desactivación y activación del bloqueo para viajes.
Consejo: En el caso de la i9000, puede activar o desactivar el bloqueo para viajes manteniendo pulsado el botón de encendido durante unos 5 segundos. En los modelos i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra, utilice el botón de menú de la parte inferior de la pantalla para acceder al bloqueo para viajes.
Teléfono con burbuja de diálogo
Un pequeño icono de teléfono móvil con un símbolo de voz/diálogo/notificación indica que la afeitadora se está comunicando con la aplicación GroomTribe o que la memoria de la afeitadora está casi llena.
Sincronice sus afeitados con la aplicación GroomTribe con frecuencia para obtener información sobre el rendimiento de afeitado y mucho más.