He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
Publicado en 21 de octubre de 2025
Todos los chupetes Philips Avent están libres de BPA. Como marca líder en productos para padres y para el cuidado infantil, Philips Avent considera de máxima prioridad la seguridad de sus productos. Para ello, cumplimos todos los requisitos de seguridad aplicables establecidos por los legisladores globales y seguimos las normas más estrictas.
Tras las noticias sobre el chupete Philips Avent SCF085/60, hemos verificado nuestros resultados y realizado más pruebas con DEKRA, la organización independiente de expertos en pruebas, inspección y certificación más grande del mundo. Estas pruebas también confirman que no hay BPA detectable en nuestras gamas de chupetes, incluida la muestra probada, y ha validado que no contienen BPA.