    Padre usando el calentador y esterilizador 2 en 1
    43 reseñas

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer

    Una rutina simple, de una toma a la siguiente.

    Este producto ya no está disponible
    Descubra nuestro calentador y esterilizador 2 en 1 de Philips Avent

    Facilitamos que todo el mundo pueda ayudar

    Hemos facilitado el calentamiento y la esterilización para que todos los cuidadores puedan ayudar sin complicaciones. Tanto si ya tiene experiencia en la preparación de alimentos como si es la primera vez que esteriliza, siempre lo hará con seguridad.

    Calentamiento y esterilización rápidos y seguros. Siempre

    ¿Hora de la toma? Calentar al baño maría, cómo en los hospitales conserva mejor las proteínas de la leche, mientras que el sensor inteligente evita el sobrecalentamiento. ¿Hora de limpiar? El vapor natural elimina el 99,9 % de los gérmenes². Así de fácil.

    Un dispositivo multifuncional

    Completo, seguro y rápido, de principio a fin

    Las dos tecnologías más fiables en un solo dispositivo. Calentar al baño maría, cómo en los hospitales, calienta suavemente la comida en 3 minutos³. Y el vapor erradica el 99,9 % de las bacterias² de forma natural.

    Conserva los nutrientes

    Sin conjeturas, sin sobrecalentamiento

    Gracias al sensor inteligente, no hay riesgo de sobrecalentamiento ni deterioro del alimento. Ajusta automáticamente el tiempo de calentamiento en función de la temperatura inicial del biberón.

    Esteriliza varios artículos

    Compatibilidad universal

    Saque el máximo partido a cada ciclo de esterilización desinfectando biberones, chupetes y accesorios al mismo tiempo. También funciona con la mayoría de las marcas de biberones.

    Calienta los biberones en 3 minutos con un solo botón*

    ¿Toca la toma? El sistema de calentamiento con baño de agua de calidad hospitalaria conserva mejor los nutrientes de la leche sin comprometer la eficiencia. Sea usted u otra persona los que vayan a dar de comer al bebé, la mejor tecnología de calentamiento garantiza que el biberón esté totalmente listo en 3 minutos.*

    Elimina con seguridad el 99,9 % de las bacterias con vapor natural

    Cuando llegue el momento de limpiar, utilice la potencia del vapor natural para erradicar el 99,9 % de las bacterias. El vapor, famoso por su capacidad para llegar a cualquier rincón, es perfecto para esterilizar cada milímetro del biberón, del chupete y de los juguetes pequeños de su bebé. Y todo esto sin utilizar productos químicos.

    Utiliza un sistema de calentamiento con baño de agua de calidad hospitalaria

    Caliente la leche como lo hacen las enfermeras en los hospitales con un sistema de baño de agua. En comparación con otros métodos, conserva mejor las proteínas esenciales de la leche para desarrollar el sistema inmunitario de su bebé. Nuestra tecnología delicada y rápida ayuda a fomentar el desarrollo saludable de su bebé con cada toma.

    La circulación constante de la leche evita que haya zonas muy calientes

    Nuestra tecnología de calentamiento protege las proteínas que promueven el desarrollo saludable del bebé mediante la circulación uniforme y constante del calor. Gracias al calentamiento con baño de agua, puede olvidarse de que algunas zonas se calienten demasiado y la leche se eche a perder. Su bebé podrá disfrutar de biberones calentados uniformemente y ricos en nutrientes en todo momento sin preocupaciones.

    El sensor inteligente evita el sobrecalentamiento

    Sea cual sea la temperatura inicial de la leche, nuestro sensor inteligente se encarga de los detalles por usted. Ajustará el tiempo de calentamiento automáticamente tras detectar la temperatura inicial de la leche. Sin conjeturas. Sin riesgo de sobrecalentamiento.

    Calentador y esterilizador 2 en 1

    Una rutina simple, de una toma a la siguiente

    Calentamiento rápido, seguro y uniforme combinado con esterilización sin productos químicos que elimina el 99,9 % de las bacterias².

    Respuestas a las preguntas más frecuentes

    ¿Cuál es la temperatura de esterilización del esterilizador Philips Avent?

    ¿Cuánta agua debo añadir al calientabiberones Avent?

    ¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?

    ¿Cómo elimino depósitos de cal del calientabiberones Philips Avent?

    Descargo de responsabilidad

    ¹ Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
    ² 150 ml de leche a temperatura ambiente en un biberón Natural de Philips Avent de 265 ml.
    ³ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.
    * 150 ml de leche a temperatura ambiente en un biberón Natural de Philips Avent de 265 ml.

