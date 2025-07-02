Buscar términos
Las dos tecnologías más fiables en un solo dispositivo. Calentar al baño maría, cómo en los hospitales, calienta suavemente la comida en 3 minutos³. Y el vapor erradica el 99,9 % de las bacterias² de forma natural.
Gracias al sensor inteligente, no hay riesgo de sobrecalentamiento ni deterioro del alimento. Ajusta automáticamente el tiempo de calentamiento en función de la temperatura inicial del biberón.
Saque el máximo partido a cada ciclo de esterilización desinfectando biberones, chupetes y accesorios al mismo tiempo. También funciona con la mayoría de las marcas de biberones.
¿Toca la toma? El sistema de calentamiento con baño de agua de calidad hospitalaria conserva mejor los nutrientes de la leche sin comprometer la eficiencia. Sea usted u otra persona los que vayan a dar de comer al bebé, la mejor tecnología de calentamiento garantiza que el biberón esté totalmente listo en 3 minutos.*
Cuando llegue el momento de limpiar, utilice la potencia del vapor natural para erradicar el 99,9 % de las bacterias. El vapor, famoso por su capacidad para llegar a cualquier rincón, es perfecto para esterilizar cada milímetro del biberón, del chupete y de los juguetes pequeños de su bebé. Y todo esto sin utilizar productos químicos.
Caliente la leche como lo hacen las enfermeras en los hospitales con un sistema de baño de agua. En comparación con otros métodos, conserva mejor las proteínas esenciales de la leche para desarrollar el sistema inmunitario de su bebé. Nuestra tecnología delicada y rápida ayuda a fomentar el desarrollo saludable de su bebé con cada toma.
Nuestra tecnología de calentamiento protege las proteínas que promueven el desarrollo saludable del bebé mediante la circulación uniforme y constante del calor. Gracias al calentamiento con baño de agua, puede olvidarse de que algunas zonas se calienten demasiado y la leche se eche a perder. Su bebé podrá disfrutar de biberones calentados uniformemente y ricos en nutrientes en todo momento sin preocupaciones.
Sea cual sea la temperatura inicial de la leche, nuestro sensor inteligente se encarga de los detalles por usted. Ajustará el tiempo de calentamiento automáticamente tras detectar la temperatura inicial de la leche. Sin conjeturas. Sin riesgo de sobrecalentamiento.
