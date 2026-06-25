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Descatalogado

Ultinon Essential LEDLámpara para luces principales

11342UE2X2

3.8
| (256) Reseñas
Destaca entre la multitud
El nuevo LED Philips Ultinon Essential ofrece la mejor relación calidad-precio. Cuenta con un diseño compacto todo en uno con un brillo potente, un aspecto elegante, tecnología de doble disipación de calor y compatibilidad con 12 V y 24 V.
Ver todos los beneficios

Elegante iluminación LED fácil de instalar

Destaca entre la multitud

  • Tipo de lámpara: H4

  • Luz blanca elegante de 6500 K

  • Diseño compacto para un mejor ajuste

  • Compatible con la mayoría de coches

  • Cantidad de focos: 2

Disfrutá de una experiencia con estilo y luz blanca

Disfrutá de una experiencia con estilo y luz blanca

Para lograr ese estilo moderno y de alta tecnología, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.

Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al doble mecanismo de disipación de calor (un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros delanteros dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el más alto nivel de brillo durante un período más largo.

Diseño compacto todo en uno para uso directo

Diseño compacto todo en uno para uso directo

El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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  1. Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables