Señalice sus intenciones con iluminación exterior más brillante

La señalización de la intención de movimiento de su vehículo es esencial para su seguridad. Para evitar colisiones, otras personas necesitan saber qué va a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante e intensa es aún mayor. Las luces LED de señalización Ultinon Pro3000 de Philips proporcionan un efecto de luz diurna adicional de hasta 6000 K, para iluminación de posicionamiento e interior. Su auto dice mucho de usted, así que demuestre su estilo con las luces LED de señalización de Philips.