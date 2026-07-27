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Descatalogado

Ultinon Pro3000 SILámpara de señalización para coche

11961U30CWB2

Destaca entre la multitud
Actualiza a las luces de posición LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W] y conduce con estilo. Son brillantes y elegantes, para que puedas señalizar con estilo y seguridad.
Ver todos los beneficios

Señalización LED duradera e intensa

Destaca entre la multitud

  • Tipo bombilla: W5W

  • Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K

  • Sistema para automóvil avanzado

  • Cantidad de focos: 2

Señalice sus intenciones con iluminación exterior más brillante

La señalización de la intención de movimiento de su vehículo es esencial para su seguridad. Para evitar colisiones, otras personas necesitan saber qué va a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante e intensa es aún mayor. Las luces LED de señalización Ultinon Pro3000 de Philips proporcionan un efecto de luz diurna adicional de hasta 6000 K, para iluminación de posicionamiento e interior. Su auto dice mucho de usted, así que demuestre su estilo con las luces LED de señalización de Philips.

Optimizado para una visibilidad mejorada

Ya sea para las luces de estacionamiento, la guantera, el tablero o la iluminación del maletero, las luces LED Ultinon Pro3000 de Philips proporcionan un distribución de luz uniforme. Su amplio ángulo garantiza que la luz se proyecte donde lo necesite.

Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de autos

Disfrute de la experiencia de conectar y utilizar: Ultinon Pro3000 de Philips cuenta con tapas estándares para un reemplazo fácil y rápido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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