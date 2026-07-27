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Descatalogado
11961U30CWB2
Tipo bombilla: W5W
Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K
Sistema para automóvil avanzado
Cantidad de focos: 2
La señalización de la intención de movimiento de su vehículo es esencial para su seguridad. Para evitar colisiones, otras personas necesitan saber qué va a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante e intensa es aún mayor. Las luces LED de señalización Ultinon Pro3000 de Philips proporcionan un efecto de luz diurna adicional de hasta 6000 K, para iluminación de posicionamiento e interior. Su auto dice mucho de usted, así que demuestre su estilo con las luces LED de señalización de Philips.
Ya sea para las luces de estacionamiento, la guantera, el tablero o la iluminación del maletero, las luces LED Ultinon Pro3000 de Philips proporcionan un distribución de luz uniforme. Su amplio ángulo garantiza que la luz se proyecte donde lo necesite.
Disfrute de la experiencia de conectar y utilizar: Ultinon Pro3000 de Philips cuenta con tapas estándares para un reemplazo fácil y rápido.
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