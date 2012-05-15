Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
12258VPB1
Tipo de lámpara: H1
12 V, 55 W
Hasta un 60 % más de visión
Bombilla ultrarresistente para coche
Cantidad de focos: 1
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
Es muy recomendable cambiarlas por pares para que el rendimiento de iluminación sea simétrico
¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.
4.0
de 4
3
Reseñas
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus