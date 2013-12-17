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Descatalogado
12258XVB1
Sienta el confort y conduzca seguro
La lámpara delantera halógena Philips X-tremeVision ofrece hasta un 100 % más de visión. X-tremeVision se ha diseñado con la tecnología más avanzada para ofrecer una iluminación brillante definitiva. Cumple con la normativa ECE para uso legal en carretera.
Tipo de lámpara: H1
Pack de: 1
12 V, 55 W
Basado en un diseño de producto exclusivo, X-treme Vision ofrece la iluminación brillante definitiva en la carretera.
X-tremeVision te proporciona una capacidad de reacción más rápida gracias a un reconocimiento oportuno de los obstáculos y las señales de tráfico. La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es clave para prevenir accidentes. Este producto ayuda de forma activa a prevenir accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
X-tremeVision cumple totalmente con ECE para un uso legal en la carretera.
3.5
de 4
12
Reseñas
joseramon67
17/12/2013
España
LA VISION ES MUY BUENA
LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Sí, recomiendo este producto
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Michl2601
02/07/2013
Deutschland
Einfach nur Top
Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe
Sí, recomiendo este producto
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sasà
17/07/2013
Italia
fari con lenticolare anteriori fiat punto 2002
ho risolto il problema della poca luce dei fari anteriori F. punto
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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