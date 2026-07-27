ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva
  • La seguridad nunca había sido tan atractiva

Descatalogado

WhiteVisionbombilla para faros delanteros de coches

12336WHVB1

La seguridad nunca había sido tan atractiva
Las lámparas Philips WhiteVision aportan un toque de xenón blanco intenso a los faros del coche para conducir cómodamente por la noche. El brillo aumentado, con una luz un 60 % más blanca, combina a la perfección estilo y seguridad.
Ver todos los beneficios

Efecto xenón blanco intenso

La seguridad nunca había sido tan atractiva

  • Tipo de lámpara: H3

  • Pack de: 1

  • 12 V, 55 W

  • Estilo

100 % legal en carretera, luz blanca 100 % intensa

WhiteVision dispone de certificación ECE y ofrece la primera luz blanca intensa legal en la carretera. Te ofrece lo último en visibilidad sin sacrificar la seguridad a causa de deslumbramientos a otros conductores.

Una experiencia de conducción óptima con un intenso efecto xenón blanco

Por encima de cualquier bombilla azul para coche del mercado, las lámparas para faros delanteros Philips WhiteVision son la elección adecuada para conductores que desean conducir con estilo sin poner en riesgo la seguridad. Con una alta temperatura del color y un elegante casquillo blanco, WhiteVision ofrece lo último para tus lámparas delanteras. La tecnología de revestimiento de tercera generación patentada por Philips es una obra maestra de la evolución que convierte a WhiteVision en la primera lámpara delantera que ofrece una luz realmente blanca.

La mayor duración de su clase para disfrutar conduciendo más tiempo

Los faros Philips WhiteVision (disponibles en formato H1, H3, H4, H7 y HB3) se han diseñado para durar. Ofrecen una duración prolongada y fiable de 450 horas*, bastante superior a la de las ofertas de la competencia. Esto reduce la necesidad de sustitución y aumenta la rentabilidad. (*Formatos H4 y H7 probados a un voltaje estándar de 13,2 V)

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. En comparación con las lámparas halógenas estándar

  2. La aplicación varía en función del tipo de bombilla