Una experiencia de conducción óptima con un intenso efecto xenón blanco

Por encima de cualquier bombilla azul para coche del mercado, las lámparas para faros delanteros Philips WhiteVision son la elección adecuada para conductores que desean conducir con estilo sin poner en riesgo la seguridad. Con una alta temperatura del color y un elegante casquillo blanco, WhiteVision ofrece lo último para tus lámparas delanteras. La tecnología de revestimiento de tercera generación patentada por Philips es una obra maestra de la evolución que convierte a WhiteVision en la primera lámpara delantera que ofrece una luz realmente blanca.