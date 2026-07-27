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Descatalogado
12336WHVB1
Tipo de lámpara: H3
Pack de: 1
12 V, 55 W
Estilo
WhiteVision dispone de certificación ECE y ofrece la primera luz blanca intensa legal en la carretera. Te ofrece lo último en visibilidad sin sacrificar la seguridad a causa de deslumbramientos a otros conductores.
Por encima de cualquier bombilla azul para coche del mercado, las lámparas para faros delanteros Philips WhiteVision son la elección adecuada para conductores que desean conducir con estilo sin poner en riesgo la seguridad. Con una alta temperatura del color y un elegante casquillo blanco, WhiteVision ofrece lo último para tus lámparas delanteras. La tecnología de revestimiento de tercera generación patentada por Philips es una obra maestra de la evolución que convierte a WhiteVision en la primera lámpara delantera que ofrece una luz realmente blanca.
Los faros Philips WhiteVision (disponibles en formato H1, H3, H4, H7 y HB3) se han diseñado para durar. Ofrecen una duración prolongada y fiable de 450 horas*, bastante superior a la de las ofertas de la competencia. Esto reduce la necesidad de sustitución y aumenta la rentabilidad. (*Formatos H4 y H7 probados a un voltaje estándar de 13,2 V)
Opiniones
En comparación con las lámparas halógenas estándar
La aplicación varía en función del tipo de bombilla