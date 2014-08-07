Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
12342CVPBS2
Tipo de lámpara: H4
Pack de: 2
12 V, 60/55 W
Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive
Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.
Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.
4.3
de 4
4
Reseñas
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp