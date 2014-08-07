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  • Cambia de estilo con la luz
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Descatalogado

ColorVisionBombilla para faros delanteros azul

12342CVPBS2

4.3
| (4) Reseñas
Cambia de estilo con la luz
ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.
Ver todos los beneficios

Añade un toque de color

Cambia de estilo con la luz

  • Tipo de lámpara: H4

  • Pack de: 2

  • 12 V, 60/55 W

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

4

Reseñas

2
1

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Sí, recomiendo este producto

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07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Sí, recomiendo este producto

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18/07/2014

Nederland

Nederland

Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal

Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...

Esta reseña se realizó para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

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