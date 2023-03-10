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Tipo de lámpara: H4
12 V, 60/55 W
Hasta un 30 % más de visión
Óptima relación calidad-precio
Cantidad de focos: 1
Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Comprador verificado
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Ventajas
scherp en helder licht
Contras
geen
Sí, recomiendo este producto
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srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
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efren5231
04/12/2013
España
calidad
Tengo las luces halogenas en mi coche y desde hace año y medio que no las cambio.antes las cambiaba cada dos por tres. Calidad y duración.
Sí, recomiendo este producto
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