ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad

VisionMás visión

12342PRB1

4.5
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Conduce con seguridad
Al producir un 30 % más de visión con respecto a una lámpara para coches estándar, las luces principales Vision garantizan un rendimiento excelente del haz de luz a un precio muy competitivo, además de calidad de equipamiento original para que disfrutes de mayor seguridad y comodidad.
Ver todos los beneficios

Hasta un 30 % más de visión en comparación con una lámpara estándar

Conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Hasta un 30 % más de visión

  • Óptima relación calidad-precio

  • Cantidad de focos: 1

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/03/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Ventajas

scherp en helder licht

Contras

geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vision 12342PRB1 Meer zicht

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vision 12342PRB1 Meer zicht

19/09/2011

Nederland

Nederland

Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid

Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vision 12342PRB1 Meer zicht

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vision 12342PRB1 Meer zicht

04/12/2013

España

España

calidad

Tengo las luces halogenas en mi coche y desde hace año y medio que no las cambio.antes las cambiaba cada dos por tres. Calidad y duración.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vision 12342PRB1 Más visión

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vision 12342PRB1 Más visión

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.