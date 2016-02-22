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12342PRC1
Tipo de lámpara: H4
12 V, 60/55 W
Hasta un 30 % más de visión
Óptima relación calidad-precio
Cantidad de focos: 1
Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
2.0
de 4
1
Reseña
keynes
22/02/2016
España
como es posible?
En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........
Esta reseña se realizó para Vision 12342PRC1 Más visión
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