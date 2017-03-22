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Descatalogado
12342RVB1
Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada
Las lámparas de coche RacingVision de Philips son la elección perfecta para los apasionados de la conducción. Con un increíble rendimiento de hasta un 150 % más de brillo, podrás reaccionar con mayor rapidez y disfrutar de una experiencia de conducción más segura y emocionante.
Tipo de lámpara: H4
Pack de: 1
12 V, 60/55 W
Al conducir de noche, necesitas la mejor visibilidad. Cuanto más lejos puedas ver con claridad, más rápido podrás reaccionar a lo que aparezca en la carretera. Las luces principales RacingVision de Philips mejoran la visibilidad con hasta un 150 % más de brillo. Reconocerás los obstáculos del camino antes que con otras lámparas halógenas menos potentes. Así disfrutarás de un viaje más seguro y agradable.
Con luces mejores y más brillantes podrás rendir más en la carretera. Con su geometría de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de alta calidad, las luces principales RacingVision de Philips establecen un nuevo estándar en la iluminación para automóviles. Diseñadas para ofrecer rendimiento y visibilidad, estas luces principales permiten disfrutar de una experiencia de conducción más relajada, controlada y divertida.
Los conductores deportivos esperan más rendimiento de sus coches. Con hasta un 150 % más de brillo en la carretera, las luces principales RacingVision de Philips están homologadas para ofrecerte una experiencia divertida dentro y fuera de esta.
Premios
1.0
de 4
1
Reseña
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant
Esta reseña se realizó para RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant