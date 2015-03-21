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12342VPB1
Tipo de lámpara: H4
12 V, 60/55 W
Hasta un 60 % más de visión
Bombilla ultrarresistente para coche
Cantidad de focos: 1
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
Es muy recomendable cambiarlas por pares para que el rendimiento de iluminación sea simétrico
¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.
3.9
de 4
7
Reseñas
Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
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DILLU8786
14/05/2012
United Kingdom
AWESOME PRODUCT FOR CAR
ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Sí, recomiendo este producto
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Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Sí, recomiendo este producto
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