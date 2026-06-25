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LongLife EcoVisionVida útil más larga

12644LLC1

3.8
| (256) Reseñas
Conduce con cuidado
Las bombillas para faros Philips LongLife EcoVision duran mucho más que las lámparas estándar. Esto hace que sean la elección natural para los conductores que buscan minimizar el mantenimiento de sus vehículos.
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Mayor vida útil, menos sustituciones

Conduce con cuidado

  • Tipo de bombilla: H19

  • 12 V, 60/55W

  • Larga duración, menos sustituciones

  • Lámpara ultrarresistente

  • Cantidad de focos: 1

Sin necesidad de sustitución hasta 1500 horas

Gracias a los materiales de gran calidad y al robusto diseño de filamento, las lámparas Philips LongLife EcoVision duran hasta 1500 horas, lo que implica menos tiempo en la sustitución de bombillas fundidas, minimizando el mantenimiento. Su duración hace que las lámparas Philips LongLife EcoVision también sean perfectas para coches con alto voltaje.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de 100 años. Estos productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. LongLife EcoVision es compatible con las principales marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota y Volkswagen. Consulta la guía de selección de productos para obtener más información.

Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas, la humedad y las vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con mayor presión dentro de la bombilla, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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