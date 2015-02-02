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Descatalogado
12764X2
LED-AMB [~PY21W] +CANbus
Cantidad de focos: 2
12 V, ámbar intenso
Sistema automotor avanzado
Señalizar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización LED X-tremeUltinon de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000K para marcha atrás y luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
Sus intenciones al tráfico que te rodea son claras con las luces intermitentes LED de Philips con un vibrante color ámbar. El color ámbar intenso aumenta la seguridad para ti y los que te rodean.
1.0
de 4
1
Reseña
Denis
02/02/2015
Italia
Mi aspettavo di più....
La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.
Esta reseña se realizó para X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto
Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.