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Descatalogado
12794UNIX2
LED ANTINIEBLA [~H8/H11/H16]
6500 K
Luz un 200 % más brillante
Sistema para automóvil avanzado
Con una temperatura del color de hasta 6500 Kelvin, las luces antiniebla X-tremeUltinon LED de Philips, basados en la tecnología LUXEON con calidad para automoción, producen un haz blanco brillante similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y seguir una línea de conducción perfecta. Y como no tendrás que esforzarte para ver el terreno que tienes por delante, estas luces más brillantes te permitirán disfrutar de una conducción nocturna más cómoda y divertida.
Al igual que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, tus faros delanteros dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscás es actualizar tu estilo, sin necesidad de comprar un auto más nuevo, actualizar los faros es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. Tu automóvil es una expresión de lo que vos sos, por lo que hacé una declaración de tu estilo con las luces antiniebla LED de Philips. En lugar de amarillo, obtendrás una luz nítida, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las luces antiniebla LED de Philips.
Las mejores luces para automóviles no son simplemente las que producen la luz más potente. Crear bombillas LED para automóvil cada vez más brillantes es algo sencillo. Lo importante es lo que haces con esa luz adicional. La luz brillante sin control no es lo idóneo para conducir y puede crear un resplandor peligroso. Equipadas con tecnología SafeBeam, las luces antineblina LED de Philips concentran la luz donde la necesitas. El patrón de luz uniforme y preciso se diseñó conforme a las normas de seguridad vial para luces principales halógenas. Con un control más preciso de la luz, obtienes una mayor visibilidad, lo que te convierte en un conductor nocturno más capaz y seguro.
Opiniones
Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.