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Tipo bombilla: W5W
Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K
Rendimiento CeraLight
Cantidad de focos: 2
Señalizar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización LED X-tremeUltinon de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000 K para marcha atrás y 8000 K para luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
La tecnología CeraLight de Philips es una exclusiva carcasa cerámica patentada que se ha diseñado para aislar los componentes LED de los daños por calor y vibraciones. Esta innovación protege la luz frente a averías tempranas. Una lámpara T10 equipada con CeraLight está diseñada para resistir, lo que ofrece a los conductores una luz más duradera.
4.5
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Fusale
15/07/2020
Italia
PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO
Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!
Ventajas
luminosità e funzionamento
Contras
nessuno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
gueshcls
18/03/2016
France
parfait
Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Sí, recomiendo este producto
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Wolf57
02/03/2016
Österreich
Gut, wenn man so weißes Licht mag
Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge
Sí, recomiendo este producto
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Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.