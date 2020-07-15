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X-tremeUltinon LEDLámpara interior y de señalización para automóvil

127996000KX2

4.5
| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Más brillante y elegante
Pásate a iluminación interior y de posición Philips X-tremeUltinon LED T10 para disfrutar de una conducción segura y moderna. Es potente, precisa y con un aspecto impecable para que puedas conducir con seguridad y elegancia. La estructura cerámica garantiza la resistencia al calor.
Ver todos los beneficios

Señalización LED potente, duradera y vibrante

Más brillante y elegante

  • Tipo bombilla: W5W

  • Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K

  • Rendimiento CeraLight

  • Cantidad de focos: 2

Señaliza tus intenciones con una iluminación exterior más brillante

Señalizar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización LED X-tremeUltinon de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000 K para marcha atrás y 8000 K para luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.

Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.

Protección cerámica contra el calor y las vibraciones CeraLight

La tecnología CeraLight de Philips es una exclusiva carcasa cerámica patentada que se ha diseñado para aislar los componentes LED de los daños por calor y vibraciones. Esta innovación protege la luz frente a averías tempranas. Una lámpara T10 equipada con CeraLight está diseñada para resistir, lo que ofrece a los conductores una luz más duradera.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2
1

15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Ventajas

luminosità e funzionamento

Contras

nessuno

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Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

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Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

18/03/2016

France

France

parfait

Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..

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Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

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Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

02/03/2016

Österreich

Österreich

Gut, wenn man so weißes Licht mag

Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??

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Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

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Avisos legales

  1. Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.