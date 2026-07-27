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Descatalogado
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BOMBILLA ANTINIEBLA LED [~H8/H11/H16]
6000 K
Luz con un 200% más brillo
Sistema avanzado para automóviles
Con una temperatura del color de hasta 6000 Kelvin, las luces antiniebla LED Philips X-tremeUltinon basadas en tecnología automotriz LUXEON producen un haz de luz blanca y brillante, similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y tomar el carril perfecto al conducir. Además, como no tenés que forzar los ojos para ver el terreno al frente, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y excitante.
Al igual que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, tus faros delanteros dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscás es actualizar tu estilo, sin necesidad de comprar un auto más nuevo, actualizar los faros es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. Tu automóvil es una expresión de lo que vos sos, por lo que hacé una declaración de tu estilo con las luces antiniebla LED de Philips. En lugar de amarillo, obtendrás una luz nítida, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las luces antiniebla LED de Philips.
Las mejores luces para automóviles no son simplemente las que producen la luz más potente. Crear bombillas LED para automóvil cada vez más brillantes es algo sencillo. Lo importante es lo que hacés con esa luz extra. La luz brillante sin control no es ideal para conducir y puede crear un resplandor peligroso. Equipado con tecnología SafeBeam, las luces antiniebla LED de Philips concentran la luz donde la necesitás. El patrón de luz uniforme y preciso está diseñado de acuerdo con normas de seguridad vial para faros delanteros halógenos. Con un control más preciso de la luz, tenés una mayor visibilidad, transformándote en un conductor nocturno más capaz y seguro.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.