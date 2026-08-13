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X-tremeUltinon LEDfoco de señalización para automóvil

12899RX2

Más brillante y elegante
Para la conducción segura y moderna, cambia a los luces de freno y traseras LED de color rojo intenso X-tremeUltinon de Philips [~P21/5W]. Son potentes, precisas y elegantes por lo que puedes señalizar con toda la seguridad y el estilo.
Ver todos los beneficios

Señalización LED potente, duradera y vibrante

Más brillante y elegante

  • LED-RED [~P21/5 W]

  • Cantidad de focos: 2

  • 12 V, rojo intenso

  • Sistema automotor avanzado

Señaliza tus intenciones con una iluminación exterior más brillante

Señalizar el movimiento que vas a hacer con tu vehículo es fundamental para tu seguridad. Para evitar colisiones, los demás deben saber lo que vas a hacer. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización LED X-tremeUltinon de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000K para marcha atrás y luces de posición. Con colores más intensos para aplicaciones de cambio de sentido y frenado, LED de encendido instantáneo y la luz uniforme y bien dirigida, los otros conductores tendrán más tiempo para reaccionar a tus movimientos.

Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscás mejorar tu estilo sin tener que comprar otro auto, reemplazá la iluminación exterior con luces LED que son una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejorá la iluminación exterior de tu auto con luces de freno rojas intensas, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas brillantes. Tu automóvil expresa quien sos, mostrá tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.

Luces de encendido instantáneo que hacen más seguro el frenado rápido

Las lámparas incandescentes demoran en encenderse y alcanzar el desempeño máximo. Por otra parte, las luces LED se “encienden instantáneamente”. La diferencia se mide en fracciones de segundo y si frenás fuerte, esas fracciones de segundo importan. Por ejemplo, a 100 km/h, tan solo la diferencia de cuatro décimas de segundo de tiempo de reacción equivale a 11 m adicionales de distancia de reacción, que representan el largo de 2,5 autos aproximadamente y se traducen en un tiempo de reacción adicional. Gracias a las luces LED de freno de Philips, en cuanto decidas frenar, el conductor detrás de ti lo sabrá.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.