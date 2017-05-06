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Descatalogado
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
Luz un 200 % más brillante
Sistema automotor avanzado
Conducir en la oscuridad exige mucho, por lo que confías en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tu capacidad para conducir de forma segura. Con un haz de luz brillante e intenso, los faros LED para automóviles X-tremeUltinon de Philips mejoran tu visibilidad hasta en un 200 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no vas a querer otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás, por lo que no dejes que la oscuridad gane. Escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.
Con una temperatura del color de hasta 6500 Kelvin, los faros X-tremeUltinon LED de Philips, basados en la tecnología LUXEON con calidad para automoción, producen un haz blanco brillante similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y seguir una línea de conducción perfecta. Y como no tendrás que esforzarte para ver el terreno que tienes por delante, estas luces más brillantes te permitirán disfrutar de una conducción nocturna más cómoda y divertida.
Al igual que los ojos dicen mucho de una persona, tus lámparas principales dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscas es mejorar tu estilo sin necesidad de cambiar de coche, actualizar las luces principales es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. <br><br>Tu automóvil es una expresión de lo que eres, así que haz una declaración de tu estilo con las lámparas principales LED de Philips. En lugar de amarilla, obtendrás una luz clara, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las lámparas LED Philips.
1.0
de 4
1
Reseña
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.