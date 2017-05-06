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  • Más brillante, más blanca y más resistente
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Descatalogado

X-tremeUltinon LEDlámpara para luces principales de coche

12901HPX2

1
| (1) Reseña
Más brillante, más blanca y más resistente
Las luces Philips X-tremeUltinon LED [~H4] cuentan con LUXEON LED de alta calidad de 6500 K. Nuestra tecnología patentada SafeBeam proyecta luz un 200 % más brillante. El diseño AirFlux avanzado ofrece una gran durabilidad.
Ver todos los beneficios

Faros LED blancos y brillantes para un aspecto de gama alta

Más brillante, más blanca y más resistente

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 K

  • Luz un 200 % más brillante

  • Sistema automotor avanzado

Obtén una luz un 200 % más brillante para una visibilidad superior

Obtén una luz un 200 % más brillante para una visibilidad superior

Conducir en la oscuridad exige mucho, por lo que confías en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tu capacidad para conducir de forma segura. Con un haz de luz brillante e intenso, los faros LED para automóviles X-tremeUltinon de Philips mejoran tu visibilidad hasta en un 200 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no vas a querer otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás, por lo que no dejes que la oscuridad gane. Escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.

Temperatura del color de 6500 Kelvin para disfrutar de una luz blanca nítida

Temperatura del color de 6500 Kelvin para disfrutar de una luz blanca nítida

Con una temperatura del color de hasta 6500 Kelvin, los faros X-tremeUltinon LED de Philips, basados en la tecnología LUXEON con calidad para automoción, producen un haz blanco brillante similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y seguir una línea de conducción perfecta. Y como no tendrás que esforzarte para ver el terreno que tienes por delante, estas luces más brillantes te permitirán disfrutar de una conducción nocturna más cómoda y divertida.

Actualiza tus luces, mejora tu estilo

Al igual que los ojos dicen mucho de una persona, tus lámparas principales dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscas es mejorar tu estilo sin necesidad de cambiar de coche, actualizar las luces principales es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. <br><br>Tu automóvil es una expresión de lo que eres, así que haz una declaración de tu estilo con las lámparas principales LED de Philips. En lugar de amarilla, obtendrás una luz clara, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las lámparas LED Philips.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

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Avisos legales

  1. Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.