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Descatalogado
12972CVPBS2
Cambia de estilo con la luz
ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.
Tipo de lámpara: H7
Pack de: 2
12 V, 55 W
Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive
Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.
Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.
2.5
de 4
2
Reseñas
HUMZH
04/06/2018
Suisse
kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!
kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Janne
04/12/2014
Sverige
Kvalitet men med dåliga egenskaper
Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil