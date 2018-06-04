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Descatalogado

ColorVisionBombilla para faros delanteros azul

12972CVPBS2

2.5

| (2) Reseñas

Cambia de estilo con la luz

ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.

Ver todos los beneficios

Añade un toque de color

Cambia de estilo con la luz

  • Tipo de lámpara: H7

  • Pack de: 2

  • 12 V, 55 W

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.5

de 4

2

Reseñas

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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