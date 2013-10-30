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Descatalogado
Tipo de lámpara: H7
Pack de: 2
12 V, 55 W
Gracias al revestimiento especial de las lámparas, Philips ColorVision añade un toque de color que cumple con las normativas europeas. Podés personalizar tu viaje mientras se proyecta una segura luz blanca.
Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive
Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.
3.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer