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Descatalogado

ColorVisionBombilla para faros delanteros morada

12972CVPPS2

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Cambia de estilo con la luz

ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.

Ver todos los beneficios

Añade un toque de color

Cambia de estilo con la luz

  • Tipo de lámpara: H7

  • Pack de: 2

  • 12 V, 55 W

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7

Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Da color a tus luces en azul, verde, amarillo o morado

Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Lámparas de colores para automóviles con certificación de legalidad en carretera

Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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