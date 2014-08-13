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Descatalogado
12972CVPYS2
Cambia de estilo con la luz
ColorVision añade un toque de color a la óptica de tu automóvil en azul, verde, amarillo o morado. Estas innovadoras bombillas de colores para automóviles tienen la certificación de legalidad en carretera, por lo que puedes personalizar tu viaje mientras se proyecta una luz blanca segura.
Tipo de lámpara: H7
Pack de: 2
12 V, 55 W
Para descubrir cuál lámpara Philips ColorVision se adapta a tu automóvil, visita www.philips.com/automotive
Philips ColorVision te permite añadir un toque de color personalizado a la óptica de tu automóvil. Elige entre azul, verde, amarillo o morado, y personaliza tu viaje.
Las lámparas ColorVision cumplen las normativas de la ECE e incluyen una tarjeta de certificación que demuestra que su uso en carretera está permitido. Guárdala siempre en el automóvil.
2.5
de 4
4
Reseñas
nibbelke
13/08/2014
Nederland
Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje
Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Loorbach
22/01/2016
Nederland
Geen geel te bekennen
Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
JJvZ
26/11/2015
Nederland
Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..
Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Esta reseña se realizó para ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp