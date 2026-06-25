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Conduce con seguridad
Al producir un 30 % más de visión con respecto a una lámpara para coche estándar, las lámparas para luces principales Vision garantizan un rendimiento excelente del haz de luz a un precio muy competitivo, además de calidad de equipamiento original para disfrutar de mayor seguridad y comodidad.
Tipo de lámpara: H7
12 V, 55 W
Hasta un 30 % más de visión
Óptima relación calidad-precio
Cantidad de focos: 2
Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
3.8
de 4
296
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-08