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Descatalogado

RacingVisionlámpara para luces principales de coche

12972RVB1

2.3

| (3) Reseñas

1 premio

Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada

Las lámparas de coche RacingVision de Philips son la elección perfecta para los apasionados de la conducción. Con un increíble rendimiento de hasta un 150 % más de brillo, podrás reaccionar con mayor rapidez y disfrutar de una experiencia de conducción más segura y emocionante.

Ver todos los beneficios

Lleva la iluminación y la conducción al extremo

Tal vez la lámpara halógena más potente jamás creada

  • Tipo de lámpara: H7

  • Pack de: 1

  • 12 V, 55 W

Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 150% más de brillo

Al conducir de noche, necesitas la mejor visibilidad. Cuanto más lejos puedas ver con claridad, más rápido podrás reaccionar a lo que aparezca en la carretera. Las luces principales RacingVision de Philips mejoran la visibilidad con hasta un 150 % más de brillo. Reconocerás los obstáculos del camino antes que con otras lámparas halógenas menos potentes. Así disfrutarás de un viaje más seguro y agradable.

Una de las lámparas más brillantes, con un rendimiento lumínico excelente

Con luces mejores y más brillantes podrás rendir más en la carretera. Con su geometría de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de alta calidad, las luces principales RacingVision de Philips establecen un nuevo estándar en la iluminación para automóviles. Diseñadas para ofrecer rendimiento y visibilidad, estas luces principales permiten disfrutar de una experiencia de conducción más relajada, controlada y divertida.

Luz más brillante para conductores deportivos

Los conductores deportivos esperan más rendimiento de sus coches. Con hasta un 150 % más de brillo en la carretera, las luces principales RacingVision de Philips están homologadas para ofrecerte una experiencia divertida dentro y fuera de esta.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de AWARD-7005737

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

3

Reseñas

4
3
2

05/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe

03/02/2017

France

France

Durée de vie nulle

Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant

29/12/2016

Italia

Italia

h7 racing

Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca

Esta reseña se realizó para RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto

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