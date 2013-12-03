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Descatalogado
12972XVB1
Siente el confort y conduce seguro
La lámpara delantera halógena Philips X-tremeVision ofrece hasta un 100 % más de visión. X-tremeVision se ha diseñado con la tecnología más avanzada para ofrecer una iluminación brillante definitiva. Cumple con la normativa ECE para uso legal en carretera.
Tipo de lámpara: H7
Pack de: 1
12 V, 55 W
Basado en un diseño de producto exclusivo, X-treme Vision ofrece la iluminación brillante definitiva en la carretera.
X-tremeVision te proporciona una capacidad de reacción más rápida gracias a un reconocimiento oportuno de los obstáculos y las señales de tráfico. La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es clave para prevenir accidentes. Este producto ayuda de forma activa a prevenir accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
X-tremeVision cumple totalmente con ECE para un uso legal en la carretera.
2.7
de 4
106
Reseñas
carmenxi
03/12/2013
España
muy buena
Posee una calidad excelente, su rendimiento es efectivo y dura bastante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Sí, recomiendo este producto
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DIÓGENES74
07/11/2013
España
LAS MEJORES QUE HE TENIDO Y 3 AÑOS CON EL MISMO JUEGO
He tenido lámparas VisionPlus antes que estas y me han durado menos que las X-tremeVision. Llevo tres años con ellas y la iluminación sigue siendo excelente incluso con la merma producida por el normal desgaste de los filamentos. La verdad es que estoy sorprendido de su duración y rendimiento. Un muy buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Sí, recomiendo este producto
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PACO47
09/09/2012
España
Buena visibiladad
Mas de 2 años, haz de luz correcto para visión nocturna.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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