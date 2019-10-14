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Descatalogado
LED-HL [~H7]
6000 K
Luz un 200 % más brillante
Sistema automotor avanzado
Conducir en la oscuridad exige mucho, por lo que confías en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tu capacidad para conducir de forma segura. Con un haz de luz brillante e intenso, los faros LED para automóviles X-tremeUltinon de Philips mejoran tu visibilidad hasta en un 200 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no vas a querer otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás, por lo que no dejes que la oscuridad gane. Escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.
Con una temperatura del color de hasta 6000 Kelvin, las luces principales X-tremeUltinon LED de Philips producen un haz blanco brillante similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y seguir una línea de conducción perfecta. Y como no tendrás que esforzarte para ver el terreno que tienes por delante, estas luces más brillantes te permitirán disfrutar de una conducción nocturna más cómoda y divertida.
Al igual que los ojos dicen mucho de una persona, tus lámparas principales dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscas es mejorar tu estilo sin necesidad de cambiar de coche, actualizar las luces principales es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. <br><br>Tu automóvil es una expresión de lo que eres, así que haz una declaración de tu estilo con las lámparas principales LED de Philips. En lugar de amarilla, obtendrás una luz clara, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las lámparas LED Philips.
4.1
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
14/10/2019
Portugal
Comprador verificado
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Ventajas
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Contras
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Simplesmente espetacular
Instaladas numa Opel Astra (J) ST - Opticas refletoras A instalação é simples e a qualidade final simplesmente espetacular. Lampadas desenvolvidas para instalação em Opticas refletoras e/ou projetoras. O feixe de luz é perfeito como se de uma lampada de halogénio se tratasse, criando assim a barreira escura superior e a de iluminação inferior. Além disso permite o ajuste da "barra" de leds por forma a que o feixe fique perfeito. Mais luz, sem encadear veículos em sentido contrário ou mesmo que sigam à frente. Luz branca (da cor dos leds originais de luz diurna) com rápido startup (menos de 1 seg). Dias ou noites de chuva, ficam com iluminação realmente melhorada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
Es tu responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.