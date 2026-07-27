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  • Rendimiento eléctrico perfecto
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CANbus adaptor LEDAdaptador CANbus LED

18952C2

Rendimiento eléctrico perfecto
Philips LED-CANbus H7 es el complemento ideal para las luces principales LED H7. Se instala fácilmente y garantiza un ajuste eléctrico perfecto con el coche, eliminando posibles problemas con los avisos del salpicadero.
Ver todos los beneficios

Funcionamiento fluido

Rendimiento eléctrico perfecto

  • Para LED-HL [~H7]

  • Pack de: 2

  • Sistema para automóvil avanzado

Rendimiento garantizado con LED-HL [~H7]

Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las actualizaciones LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.

Instalación sencilla

Gracias al diseño avanzado, el adaptador CANbus se instala fácilmente y ofrece un buen rendimiento desde el primer momento.

Rendimiento óptimo en todas las condiciones

El diseño automovilístico del adaptador CANbus tiene en cuenta las exigentes condiciones del uso diario en el compartimento del motor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.