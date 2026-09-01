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18956C2
Rendimiento eléctrico perfecto
Philips LED-CANbus HB3/HB4 es el complemento ideal para las luces principales LED HB3/HB4 y HIR2. Se instala fácilmente y garantiza un ajuste eléctrico perfecto con el coche, eliminando posibles problemas con los avisos del salpicadero.
Para LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
Pack de: 2
Sistema para automóvil avanzado
Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las actualizaciones LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.
Gracias al diseño avanzado, el adaptador CANbus se instala fácilmente y ofrece un buen rendimiento desde el primer momento.
El diseño automovilístico del adaptador CANbus tiene en cuenta las exigentes condiciones del uso diario en el compartimento del motor.
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Opiniones
Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.