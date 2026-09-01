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Descatalogado
190S1CB/00
Pantalla ergonómica que mejora la productividad
Gracias a funciones como SmartImage, SmartContrast, SmartControl y TrueVision, la pantalla profesional 190S1 de bajo consumo aumenta tu productividad
Panorámico S-line 48 cm (19")
Formato 16:10
La base ergonómica compacta para monitor Philips permite el ajuste de altura, giro e inclinación, de forma que el usuario pueda colocar el monitor para obtener la máxima eficacia y comodidad de visualización.
"Philips se compromete a utilizar materiales sostenibles y ecológicos en toda su gama de monitores. Todas las piezas de plástico, de los chasis de metal y los materiales de embalaje utilizan material 100 % reciclable. En algunos modelos seleccionados utilizamos hasta un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor. Cumplimos estrictamente los estándares RoHS que garantizan la reducción considerable o la eliminación de sustancias tóxicas como por ejemplo, el plomo. Se ha reducido considerablemente el contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL y se ha eliminado completamente en los monitores con retroiluminación LED. Para obtener más información, visita Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.
Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT de nivel plata garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al mismo tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (US EPA). La certificación EPEAT de nivel de plata sólo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.
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