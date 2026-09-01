EPEAT Silver garantiza un menor impacto en el medio ambiente

Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT de nivel plata garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al mismo tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (US EPA). La certificación EPEAT de nivel de plata sólo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.