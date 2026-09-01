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Descatalogado
190S1CS/00
Pantalla ergonómica que mejora la productividad
Gracias a funciones como SmartImage, SmartContrast, SmartControl y TrueVision, la pantalla profesional 190S1 de bajo consumo aumenta tu productividad
Panorámico S-line 48 cm (19")
Formato 16:10
El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.
Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT de nivel plata garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al mismo tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (US EPA). La certificación EPEAT de nivel de plata sólo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.
La doble entrada proporciona conectores para entrada de señales VGA analógicas y DVI digitales.
Opiniones