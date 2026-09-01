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BrillianceMonitor LCD con SmartImage

190S1CS/00

Pantalla ergonómica que mejora la productividad

Gracias a funciones como SmartImage, SmartContrast, SmartControl y TrueVision, la pantalla profesional 190S1 de bajo consumo aumenta tu productividad

Ver todos los beneficios

Pantalla ergonómica que mejora la productividad

  • Panorámico S-line 48 cm (19")

  • Formato 16:10

Regulación de inclinación y giro para un ángulo de visión perfecto

El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.

EPEAT Silver garantiza un menor impacto en el medio ambiente

Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT de nivel plata garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al mismo tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (US EPA). La certificación EPEAT de nivel de plata sólo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.

Doble entrada para señales VGA analógica y DVI digital al mismo tiempo

La doble entrada proporciona conectores para entrada de señales VGA analógicas y DVI digitales.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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